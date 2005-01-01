Европейский суд: в Литве действовала тайная тюрьма ЦРУ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в четверг объявил, что в Литве в 2005-2006 годах действовала секретная тюрьма ЦРУ США для содержания подозреваемых в терроризме.

Из-за незаконного содержания в заключении в Литве ЕСПЧ обязал Литву выплатить 130 тысяч евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубейде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусаину). Он сейчас находится в заключении на базе Гуантанамо.

«Суд пришел к выводу, что в Литве с лета 2005 года до марта 2006 года действовала тайная тюрьма ЦРУ, что господин Хусаин там содержался, а местные власти знали, что ЦРУ обращается с ним так, как запрещает конвенция», - говорится в сообщении суда.

Суд объявил, что Литва нарушила положения Европейской конвенции о правах человека, которые запрещают пытки, гарантируют право на свободу, защиту частной жизни и право на действенную правовую защиту.

Как отмечает суд, Литва не провела эффективного расследования в связи с жалобами палестинца на нарушения его прав.

Должностные лица США говорят, что Абу Зубейда был членом Al Qaeda и имеет отношение к терактам 11 сентября.