В ЕС не стали критиковать спецоперацию с Бабченко

Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию. Как передает Европейская правда, об этом в четверг, 31 мая, в Брюсселе заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Маяй Косьянчич, комментируя инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Косьянчич отметила, что в Украины есть потребность защитить медиа и работу журналистов.

«Как вы знаете, Украина находится в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию», - заявила Косьянчич.

Она сообщила, что по состоянию на сегодня ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей по этому делу.

Косьянчич также подчеркнула, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

«Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности. ... Но операция, о которой вы упомянули, была операцией служб безопасности, украинских служб безопасности. Наша миссия не брала в этом участия», - заявила пресс-секретарь.

Косьянчич отдельно подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Бабченко была спасена. «Мы счастливы, что он жив», - заявила она.

Стоит отметить, что спецоперацию с фейковым убийство раскритиковали в ОБСЕ, а также в организации Репортеры без границ. Она также вызвала недоумение у ряда стран Европы и мира.