Бабченко согласился на украинское гражданство

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что не стал отказываться в ответ на предложение украинского президента Петра Порошенко о предоставлении украинского гражданства, передает РИА «Новости».

«У меня сейчас есть вид на жительство, семья моя тоже подала на вид на жительство. Разговор о том, чтоб помочь с получением гражданства был, скажу честно, я не стал отказываться», — рассказал Бабченко подробности о своем разговоре с главой государства.

Журналист также рассказал, что встреча с президентом носила протокольный характер и что он ее не помнит. Он поблагодарил Украину за проведение спецоперации по спасению своей жизни и отметил, что «президент этой страны является олицетворением этой страны».