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Бабченко согласился на украинское гражданство

Korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что не стал отказываться в ответ на предложение украинского президента Петра Порошенко о предоставлении украинского гражданства, передает РИА «Новости».

«У меня сейчас есть вид на жительство, семья моя тоже подала на вид на жительство. Разговор о том, чтоб помочь с получением гражданства был, скажу честно, я не стал отказываться», — рассказал Бабченко подробности о своем разговоре с главой государства.

Журналист также рассказал, что встреча с президентом носила протокольный характер и что он ее не помнит. Он поблагодарил Украину за проведение спецоперации по спасению своей жизни и отметил, что «президент этой страны является олицетворением этой страны».

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