Экс-министр Улюкаев этапирован в колонию

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, приговоренный к 8 годам заключения по делу о взятке, этапирован в колонию, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Где именно Улюкаев будет отбывать наказание, источник агентства раскрывать не стал, напомнив, что такая информация сообщается лишь родственникам осужденного.

Алексей Улюкаев в декабре был признан виновным в получении взятки от Игоря Сечина, главы «Роснефти». Его приговорили к восьми годам лишения свободы, штрафу в размере 130 миллионов рублей, а также запретили в течение восьми лет занимать госдолжности. Улюкаев свою вину категорически отрицал, заявляя, что стал жертвой провокации.

Мосгорсуд в середине апреля рассмотрел апелляцию на приговор Улюкаеву и изменил его в одном пункте — исключив запрет занимать государственные должности.

Во время следствия Улюкаев находился под домашним арестом, а после оглашения приговора его отправили в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.