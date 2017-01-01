Подробности «убийства» Бабченко: «В свиной крови увезли в морг, потом я воскрес»

Российский журналист Аркадий Бабченко, чье убийство было разыграно в рамках спецоперации Службы безопасности Украины по предотвращению покушения на россиянина, сообщил, что у него нет доказательств того, что инсценировка не была провокацией СБУ. По его словам, поначалу у него были сомнения насчет того, что он может быть целью киллеров.

Об этом Бабченко сообщил во время первой пресс-конференции после того, как стало известно об инсценировке его убийства. В то же время журналист отметил, что его источники еще в 2017 году рассказали ему о возможной угрозе его жизни, передает Reuters.

По словам Бабченко, для постановки его убийства использовалась свиная кровь и грим.

Из квартиры, где журналист был постановочно застрелен, его увезли на скорой в морг, где он переоделся и начал смотреть новости.

Рассказал Бабченко о подробностях постановки и в интервью BBC. «Подготовка шла долго, месяц. Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему», - заверил журналист.

По словам Бабченко, после постановочных выстрелов в него его жена позвонила в полицию и скорую помощь. "Приехал наряд и врачи. Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой", - рассказал журналист. - Мы отъехали, потом я "умер". "Скорая" сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого".

«В морге завели в комнату санитара, там я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем «убийстве«. После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось все только в пять утра», - поделился журналист детали о ходе спецоперации.

В настоящее время Бабченко живет в охраняемом месте. Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко распорядился приставить к журналисту и его семье круглосуточную охрану.

Бабченко рассказал, что, соглашаясь на участие в спецоперации, прежде всего думал о том, чтобы остаться в живых и обеспечить безопасность своей семьи. Его супруга прибыла в Киев за день до постановочного убийства, вернувшись на Украину после поездки в Россию.

На пресс-конференции Бабченко рассказал, что поделился сведениями о спецоперации с постановкой его убийства только со своими ближайшими родственниками.

В интервью BBC журналист ранее сообщил, что его жена была в курсе проводившейся операции. При этом накануне во время брифинга он говорил обратное и приносил извинения своей супруге.

«Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах»,

- сказал Бабченко.

В то же время журналист попросил не втягивать его супругу в историю с покушением. «Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью», - добавил Бабченко и еще раз выразил сожаление в связи с тем, что «пришлось друзей протащить через все это».