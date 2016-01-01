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В Уганде ввели налог на пользование соцсетями

Gazeta.ru
Фото: AP/Scanpix

Парламент Уганды принял закон, согласно которому за пользование Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter необходимо платить 200 угандийских шиллингов в день ($0,05), сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что президент страны Йовери Кагута Мусевени рассчитывает таким образом «остановить распространение лжи» в интернете.

Закон подразумевает и другие налоги, например, сбор 1% при всех мобильных транзакциях.

Министр финансов Уганды Матиа Касайя в свою очередь заявил, что закон не направлен на ограничение интернета.

«Мы ищем деньги, чтобы обеспечить безопасность страны и расширить электросеть, чтобы вы, люди, могли еще чаще пользоваться социальными сетями», — сказал он.

Доступ к социальным сетям в Уганде был ограничен в период президентских выборов 2016 года.

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