В Уганде ввели налог на пользование соцсетями

Парламент Уганды принял закон, согласно которому за пользование Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter необходимо платить 200 угандийских шиллингов в день ($0,05), сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что президент страны Йовери Кагута Мусевени рассчитывает таким образом «остановить распространение лжи» в интернете.

Закон подразумевает и другие налоги, например, сбор 1% при всех мобильных транзакциях.

Министр финансов Уганды Матиа Касайя в свою очередь заявил, что закон не направлен на ограничение интернета.

«Мы ищем деньги, чтобы обеспечить безопасность страны и расширить электросеть, чтобы вы, люди, могли еще чаще пользоваться социальными сетями», — сказал он.

Доступ к социальным сетям в Уганде был ограничен в период президентских выборов 2016 года.