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Организатора «убийства» Бабченко арестовали

Korrespondent.net
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Борис Герман | Фото: STEPAN FRANKO / EPA

Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Украинская правда. Суд постановил оставить Бориса Германа под стражей на 60 суток. Подозреваемый отрицает свою вину.

«Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в решении.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Отмечается, что решение суда не предусматривает возможность внесения залога. В течение пяти суток постановление можно будет обжаловать.

Во время заседания Борис Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.

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