Организатора «убийства» Бабченко арестовали

Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Украинская правда. Суд постановил оставить Бориса Германа под стражей на 60 суток. Подозреваемый отрицает свою вину.

«Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в решении.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Отмечается, что решение суда не предусматривает возможность внесения залога. В течение пяти суток постановление можно будет обжаловать.

Во время заседания Борис Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.