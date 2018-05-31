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Температура достигает 50 градусов! В Мексике объявили режим ЧП

Korrespondent.net
Мексика, 31.05.2018 | Фото: MARIO GUZMAN / EFE

Чрезвычайное положение из-за аномальной жары объявлено сразу в 573 муниципалитетах. В некоторых местах температура достигает 45-50 градусов.

Власти Мексики ввели режим чрезвычайного положения в 22 из 31 штата страны из-за аномальной жары, сообщает национальная служба гражданской обороны.

П объявлено сразу в 573 муниципалитетах. Они расположены в штатах Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния, Сонора, Наярит, Оахака, Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сан-Луис-Потоси, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Веракрус, Герреро, Табаско, Кампече, Кинтана-Роо, Юкатан, Чьяпас, Колима, Синалоа, Мичоакан и Пуэбла. В некоторых местах этих штатов температура достигает 45-50 градусов. 30 мая в Мехико была отмечена самая высокая для дня температура почти за 100 лет – столбик термометра поднялся до 31,7 градусов.

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