Ким Чен Ын предложил организовать саммит с Путиным в этом году

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Пхеньяне договорились о проведении встречи глав двух стран в 2018 году. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как говорится в сообщении, северокорейский лидер провел «дружественную и полезную беседу» с российским министром иностранных дел. «В беседе договорились активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами, в целях дальнейшего развития стратегических и традиционных корейско-российских отношений в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи», - отметили в агентстве (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Лавров пока не доложил Владимиру Путину об итогах своей поездки в КНДР, поэтому рано говорить о возможности проведения российско-северокорейского саммита. «Пока рано об этом говорить. Пока еще не было обстоятельного доклада министра», - сказал представитель Кремля.

В сообщении ЦТАК также говорится, что в ходе встречи Ким Чен Ына и Лаврова обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и в регионе.

Лидер КНДР заявил, что воля его страны «к денуклеаризации Корейского полуострова остается неизменной, последовательной и твердой» и отметил, что «желает найти путь решения, соответствующий интересам всех сторон»,

пишет агентство.

О встрече Лаврова с Ким Чен Ыном сообщал МИД РФ. В ведомстве заявили, что министр передал лидеру КНДР наилучшие пожелания Владимира Путина в «крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове».

Как стало известно, Лавров на встрече пригласил лидера КНДР приехать в Россию. Отметим, что отец Ким Чен Ына, предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир посещал Россию трижды.





