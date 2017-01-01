Премьер-министр Грузии отказался уходить в отставку по требованию протестующих

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сообщил, что не покинет свой пост из-за акции протеста в Тбилиси. Как сообщается на сайте правительства страны, с таким заявлением политик выступил накануне вечером на специальном брифинге.

Глава правительства созвал брифинг после того, как ему не дали обратиться к участникам акции с требованием отставки правительства. Протест спровоцировало убийство двух подростков. Квирикашвили заявил, что расследование дела будет курировать лично глава МВД страны Георгий Гахария под его контролем.

«Завтра же дело об убийстве двух подростков будет возвращено на расследование Министерству внутренних дел Грузии. Вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария будет курировать процесс расследования. Он будет руководителем и, конечно, я буду подключен к каждому шагу и буду контролировать весь процесс», - заявил Квирикашвили, слова которого приводит ТАСС.

По словам премьера, «в расследовании, которое будет вести МВД, родители убитых подростков смогут ежедневно получать информацию о ходе следствия».

«Мой пост не стоит мне горя ни одного человека. Как только я буду убежден, что моя отставка пойдет на пользу стране, хоть чуть-чуть улучшит или разрядит ситуацию, то я ни на одну секунду не задумаюсь над этим шагом. Сегодня не та ситуация», - резюмировал премьер-министр, комментируя требования митингующих.

Акцию, которая проходит на проспекте Руставели перед зданием парламента, инициировал Заза Саралидзе - отец одного из убитых в Тбилиси 1 декабря 2017 года подростков - после судебного заседания по данному делу.

Тбилисский городской суд в четверг не удовлетворил ходатайство прокуратуры и не признал ни одного из подсудимых виновными в убийстве 16-летнего Давида Саралидзе. Решение суда возмутило Зазу Саралидзе, он инициировал акцию, заявляя, что «это преступление не было соответствующим образом расследовано прокуратурой», которая «покрывает некоторых фигурантов этого дела».

Первоначально участники акции требовали отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе. В итоге прокурор подал в отставку, но это не удовлетворило протестующих, и они выдвинули новое требование - отставка правительства Грузии.

Организаторы акции протеста, проходящей на площади перед парламентом, в ночь на пятницу объявили о временном прекращении ее из-за проливного дождя, сообщает «Интерфакс». «Мы продолжим акцию в пятницу в 16 часов. У нас есть информация, что к нашей акции присоединятся тысячи жителей регионов», - заявил один из организаторов акции правозащитник Звиад Куправа.

Около 200 человек провели ночь в палатках на площади и под навесом здания парламента. До этого число митингующих оценивалось в 5-8 тысяч человек. Организаторы акции заявили журналистам, что в ней принимают участие не менее 50 тысяч человек.