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В Португалии самолет экстренно сел из-за вонючего пассажира

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Reuters/Scanpix

Самолет авиакомпании Transavia Airlines, следовавший из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил вынужденную посадку в португальском аэропорту Фару из-за невыносимо вонючего пассажира. Об этом в четверг, 31 мая, пишет Mirror.

По рассказам очевидцев, мужчина пах так, будто не мылся несколько недель.

Пассажиры лайнера, оказавшиеся поблизости от пассажира, начали падать в обморок, у некоторых из них началась рвота.

Экипаж пытался изолировать мужчину в туалете, но это не принесло желаемого результата. Пилот принял решение приземляться в ближайшем аэропорту.

Transavia Airlines подтвердила факт экстренной посадки Боинга-737.

«Самолет совершил аварийную посадку из-за причин медицинского характера, однако один из пассажиров на самом деле чуточку попахивал», - заявил представитель компании.

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