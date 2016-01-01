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Из зоопарка в Германии сбежали львы и тигры; жителей просят оставаться дома

Meduza.io
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Из зоопарка в поселке Люнебах на западе Германии сбежали несколько хищных животных, сообщает ZDF. Каким образом это произошло, пока неясно.

Местных жителей попросили оставаться в своих домах и сообщать в полицию, если они увидят кого-то из сбежавших хищников.

Сейчас экстренным службам известно о побеге по меньшей мере двух тигров, двух львов и ягуара. Одного медведя уже застрелили полицейские.

В 2016 году из зоопарка в Лейпциге сбежали двое львов. Одного из них удалось поймать и вернуть в зоопарк, второй лев был застрелен после нескольких неудачных попыток его усыпить.

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