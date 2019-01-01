Финляндия хочет включить сауну в список наследия ЮНЕСКО

В список нематериального наследия ЮНЕСКО хотят включить финскую сауну и народные музыкальные традиции игры на скрипке в общине Каустинен. С таким предложением выступило Министерство образования и культуры Финляндии и Музейное ведомство страны. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает Yle.

Финские банные традиции планируют представить в качестве первой презентации Финляндии в список ЮНЕСКО Нематериальное культурное наследие в марте 2019 года, а традиции шпильманов с Каустинена – годом позже.

«Хорошим примером финского нематериального наследия может служить посещение сауны, которое считается выдающимся элементом современной жизни наших граждан», - рассказал финский министр по делам Европы, культуры и спорта Сампо Терхо.

Народные музыкальные традиции в общине Каустинен, что в регионе Центральная Похъянмаа, представляют собой особый стиль игры на скрипке так называемых шпильманов - народных музыкантов, которые выступали на свадьбах и других сельских праздниках. Сейчас эти традиции активно поддерживаются, в частности, благодаря фестивалю народной музыки Kaustinen Folk Music Festival, который проводится каждое лето уже на протяжении более 50 лет.