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Испания утвердила новое правительство Каталонии

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Власти Испании утвердили новое правительство Каталонии. Как сообщает AFP, в него не вошли четверо политиков, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу.

Сегодня имена новых министров были опубликованы в официальном журнале каталонского правительства. Инаугурация членов нового правительства состоится в субботу, 2 июня.

После этого новому каталонскому правительству будет разрешено взять на себя свои обязанности, и когда это произойдет, прямое управление Мадрида над регионом будет автоматически отменено.

Ранее власти Испании отказались утверждать новое правительство Каталонии. При этом Мадрид признал полномочия нового главы Каталонии Хоакима Торра.

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