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Двойная авария у Берги: Затруднено движение в Саулкрасты

Русский TVNET/LETA
Фото: Facebook/Лена Петерсоне

Очевидцы сообщают в соцсетях о большой аварии около Берги, где столкнулись четыре машины. Люди пишут, что пробка на Бривибас гатве начинается уже от «Макдональдса».

Стоять в пробке в жаркий пятничный вечер вынуждены те, кто в это время едет домой или на дачу в направлении от центра в Сигулду, Саулкрасты, Балтэзерс.

Представитель Госполиции Илзе Юревича подтвердила информацию об аварии.

Вызов на место ЧП полиция получила около 17.30. ДТП произошли около Берги, на Бривибас гатве, 450.

В результате столкновения четырех машин пострадал один человек. Чуть позже, в 18.30 рядом с местом первой аварии произошла еще одна с участием трех машин.

Водителей просят выбирать другие объездные пути.

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