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В Шотландии мужчина с ножом напал на полицейских

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Двух шотландских полицейских госпитализировали с ножевыми ранениями после нападения на них неизвестного. Инцидент произошел в пятницу, 1 июня, в городе Гринок, сообщает Greenock Telegraph.

Отмечается, что пострадавшие правоохранители получили ранения, когда прибыли по вызову. Один из них получил ранение в шею и находится в тяжелом состоянии, а женщина-полицейская ранена в руку.

Подкрепление, которое прибыло на место происшествия, арестовало 43-летнего мужчину. Его также отвезли в больницу.

Подозреваемый оказал сопротивление и успел проехать небольшое расстояние, прежде чем был обезврежен.

Нападение с ножом спровоцировал значительную реакцию правоохранительных структур. На место преступления вызвали авиацию.

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