Пятница, 1 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В работе Visa произошел глобальный сбой

Lenta.ru
Фото: REUTERS

Международная платежная система Visa объявила о сбоях при проведении транзакций на территории Европы, передает The Guardian.

Причины пока неясны, но клиенты Visa по всей Европе, включая Великобританию, жалуются, что их платежи были отклонены. «Мы расследуем причину и постараемся как можно быстрее разрешить ситуацию», — заявили в компании.

«В настоящее время мы не можем принимать платежи по картам Visa по всей Европе.

Никакие розничные торговцы не могут принимать карты Visa», — рассказал пресс-секретарь Marks&Spencer, одного из крупнейших британских ретейлеров.

Последний раз крупный сбой в платежной системе был зафиксирован в сентябре 2016 года. Тогда часть карт Visa, выпущенных российскими банками, перестали работать за рубежом.

0 Комментарии