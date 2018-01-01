Суббота, 2 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном

Lenta.ru
Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту США, в котором рассказал о готовности встетиться с ним, но не упомянул о желании пойти на значимые уступки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что перед передачей письма Трампу его осмотрят должностные лица США.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Однако на прошлой неделе американский президент заявил, что не может встретиться с северокорейским лидером из-за враждебных заявлений Пхеньяна. Позже Трамп сказал, что США всё ещё ориентируются на проведение первого в истории двух государств саммита 12 июня в Сингапуре.

Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова. 29 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль отправился в Нью-Йорк на переговоры по подготовке встречи. Днем ранее делегация из Пхеньяна вылетела в Сингапур для подготовки мероприятия.

1 Комментарий