Генерал РФ не верит в историю с «воскресшим» в Афганистане советским летчиком: «На родину вернули всех»

Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» генерал-полковник Борис Громов заявил, что информация о якобы нашедшемся в Афганистане 30 лет спустя советском летчике нуждается в проверке. Он отмечает, что российские власти давным-давно вернули всех пленных «афганцев», а тем более летчиков. Исключением могли стать только те воины-интернационалисты, которые по доброй воле остались жить в Афганистане.

«В этой истории надо разбираться», - сказал «Интерфаксу» Борис Громов, который был последним командующим 40-й армией в Афганистане и занимался выводом Ограниченного контингента советских войск из этой страны в 1989 году.

Громов отметил, что сразу после вывода советских войск из Афганистана начала работу межправительственная комиссия по розыску и возвращению на родину военнослужащих, попавших в плен и пропавших без вести на территории этой страны.

Громов добавил, что некоторые советские воины-«афганцы», попав в плен, остались жить в Афганистане и не хотят покидать эту страну. «Это их личная судьба, их личный выбор», - подчеркнул генерал.

1 июня в прессе появилась информация, что пропавший без вести во время войны в Афганистане в 1987 году советский летчик найден живым. Позднее газета «Коммерсант» сообщила, что его, вероятно, зовут Сергей Пантелюк. «В списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий ВВС. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения», - сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

Между тем в Союзе общественных объединений ветеранов «Боевое братство» призывают не торопиться с выводами. «Сейчас лучше не употреблять никаких фамилий, потому что нам неизвестно ничего. Очень много каких-то домыслов. Есть люди, которые занимаются этой темой достаточно давно, но у них нет никакой информации. Мы не знаем сейчас, о ком идет разговор. Надо проявить выдержку, проверить, насколько информация правдива», - заявил в пятницу вечером зампредседателя организации, исполнительный секретарь международного Союза общественных объединений ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов.

По его словам, «подобная информация поступает время от времени, что где-то кто-то находится, кто-то содержится, это все требует проверки; иногда бандформирования специально запускают такие вещи, чтобы получить какие-то вознаграждения, и неоднократно это оказывалось пустыми сообщениями».