Научно-развлекательный центр, где во время «химического шоу» при взрыве пострадали дети, закрыли

Научно-развлекательный центр «Гравитация» в ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске, где накануне во время демонстрации химических опытов пострадали восемь детей, приостановил работу.

«Деятельность центра приостановлена. Приносим свои извинения», - сказано в опубликованном 2 июня сообщении на сайте центра.

Ранее сообщалось, что восемь детей в возрасте от 7 до 10 лет госпитализированы с ожогами 1-2 степени, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре «Гравитация», находящемся в ТРЦ «Комсомолл». По предварительной информации, ЧП случилось во время проведения химических опытов на одной из развлекательных площадок.

Также сообщалось, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Были задержаны технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении.

По данным Минздрава региона, из числа пострадавших детей двое остаются в круглосуточном стационаре, двое - в дневном, остальным назначено амбулаторное лечение, состояние детей - стабильное без ухудшений, передает «Интерфакс».

Накануне Следственный комитет опубликовал видео взрыва во время шоу: