Белый дом начал готовиться к встрече Трампа и Путина

Американская администрация начала подготовку к возможной встрече президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, рассказали газете The Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией. В Белом доме надеются, что переговоры президентов позволили бы разрешить имеющиеся между странами разногласия, которые уже достигли масштабов времен холодной войны.

Один из собеседников газеты отметил, что посол США в России Джон Хантсман недавно летал в Вашингтон, чтобы помочь с организацией саммита. «Личная встреча Путина и Трампа - проект посла Хатсмана, который он готовит вот уже несколько месяцев», - поведал источник. При этом он добавил, что подготовка к саммиту находится на самой ранней стадии, даты и место его проведения пока не согласованы.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также развязавшуюся между Москвой и Вашингтоном гонку вооружений.

Издание напоминает, что бывший посол РФ в США Юрий Ушаков в апреле заявил журналистам, будто Трамп во время телефонного разговора пригласил Путина посетить Вашингтон. Пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс вскоре подтвердила, что такое приглашение действительно прозвучало. Она отметила, что встреча может состояться «в не столь отдаленном будущем» в том числе и на территории Белого дома.

Впрочем, как подчеркнул источник газеты, в настоящий момент Трамп целиком сфокусирован на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Если переговоры с Северной Кореей продолжатся, со встречей с Россией придется подождать», - заявил представитель администрации.

Примечательно, что Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в пятницу объявило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров в Пхеньяне договорились о проведении встречи глав двух стран уже в этом году.