Лава вулкана Килауэа на Гавайях поглотила уже более 80 домов. За отказ от эвакуации - арест

До 87 увеличилось количество домов, разрушенных с начала извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на местную Службу гражданской обороны.

Ранее власти Гавайских островов объявили обязательную эвакуацию для жителей нескольких районов Большого острова, которым угрожают потоки лавы из извергающегося вулкана.

Местным жителям дали время до 12:00 пятницы по местному времени для того, чтобы покинуть зону бедствия. До 1 июня эвакуация была добровольной.

Теперь же те, кто откажутся выполнять предписание об обязательной эвакуации, могут быть арестованы, передает «Интерфакс».

Также существуют риски, что экстренные службы не смогут оперативно отвечать на вызовы или брать на себя ответственность за спасение жителей из зоны бедствия, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвид Мэйс.

Вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться почти месяц назад, за это время число эвакуированных из опасных зон составило более 400 человек. За время извержения образовались 24 трещины, из некоторых вытекает лава. Несмотря на чрезвычайную ситуацию на острове, информации о погибших пока не было.

По мнению геологов, текущий цикл активности одного из самых мощных в мире вулканов может стать самым продолжительным в этом столетии. Для сравнения, в 1955 году извержение Килауэа длилось 88 дней.