Испания и Каталония получили новые правительства

В субботу, 2 июня, генеральный секретарь оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес принес присягу в качестве премьер-министра Испании, передает DW.

Он сменил на посту представляющего консервативную Народную партию Мариано Рахоя, которому парламент ранее вынес вотум недоверия.

Торжественная церемония прошла в присутствии короля Филиппа VI в монаршей резиденции - Дворце Сарсуэла.

Также сегодня вступило в полномочия новое правительство Каталонии, сообщает РИА Новости.

Формирование нового состава женералитета автоматически отменяет прямое правление Мадрида в автономном сообществе, введенное в конце октября 2017 года.

Сегодня же новое правительство автономного сообщества соберется на первое заседание.

Тринадцать членов нового каталонского правительства по очереди приняли присягу, обещая выполнять свои обязанности согласно закону и «верно председателю правительства Каталонии».

Присягу принимал глава женералитета Ким Торра, который после присяги предложил новому премьеру Педро Санчесу начать переговоры.

«Председатель правительства, Педро Санчес! Будем говорить, будем обсуждать. Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры, как правительство и правительство», — сказал Торра.