Без химии! Мартиньш Ритиньш открыл рынок Slow Food Riga

1 июня шеф-повары Мартиньш Ритиньш и Давис Канцанс в сотрудничестве с кварталом Спорта 2 дали старт давно задуманному проекту рынка Slow Food Riga. Рынок натуральной крестьянской продукции – теперь каждую пятницу и субботу, а блюда здорового питания на обед – и в рабочие дни.

«Рыночки нужны на обеих сторонах Даугавы. Похожий рыночек был в Берга Базарсе, но теперь его там нет, зато мы открыли рынок Slow Food в квартале Спорта. Продукты на нашем рынке чистого производства, они очень качественные. Мы знаем латвийских крестьян, которые продают свою продукцию на Slow Food – они не перекупщики, они выращивают ее сами. Их продукция выращена без всякой химии».

Ритиньш считает, что Slow Food не станет конкурентом Калнциемского квартала, он его дополнит, к тому же рыночек квартала Калнциема открыт по субботам, а Slow Food – по субботам и пятницам.

«Здоровое питание – это образ жизни. К нам приходят даже пенсионеры, потому что они хотят питаться правильно и меньше тратить денег на лекарства.

Ты же не заходишь в магазин, чтобы найти самые дешевые туфли. Нет, ты хочешь удобную и красивую обувь, которая будет тебе служить долго. То же самое и с едой. Мы едим слишком много, много едим вредных продуктов и много выбрасываем», - говорит Ритиньш.

На вопрос DB можно ли такие же «здоровые» продукты купить, например, на Центральном рынке, Мартиньш Ритиньш ответил, что можно, но таких мест мало, и надо точно знать у кого и что покупать, так как на обычном рынке полно перекупщиков. «Как можно отличить «чистые» продукты? Ты это поймешь, когда не будешь стоять в очереди в аптеке. Лучше стоять в очереди за качественными продуктами к крестьянам», - подчеркнул Ритиньш.

На рынке Slow Food можно купить самую разную продукцию от местных производителей: изделия из копченого мяса, домашний хлеб и сыр, рыбу (в том числе и стерлядь), яйца, мед, мороженое, сладости, а также зелень, овощи и фрукты, морсы, настойки и вино. Также, как и всегда на рынке, продукцию можно продегустировать, а также довольно бюджетно пообедать прямо на месте. Так, например, цена бургера составляет 5 евро.

Сам Мартиньш Ритиньш на открытии рынка Slow Food готовил спаржу с молодым картофелем под сырной шапочкой. Стоимость блюда – 6 евро. Шеф-повар обещает каждую неделю удивлять посетителей рынка новым предложением. Мартиньш Ритиньш также подчеркнул, что Slow Food продолжит работать и зимой.

Время работы и тематика рынка:

8 июня – 11.00-18.00 День спаржи

9 июня – 11.00-15.00 День спаржи

15 июня – 11.00-18.00 День здоровья

16 июня 11.00-15.00 День здоровья

22 июня 11.00 -18.00 Зеленый рынок

29 июня 11.00-18.00 – Праздник сада

30 июня 11.00-15.00 Праздник сада.

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