В Саудовской Аравии впервые в истории назначили министра культуры

Саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд назначен первым в истории королевства министром культуры. Как сообщило Саудовское агентство печати, соответствующий указ подписал в субботу, 2 июня, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

По данным агентства, монарх распорядился создать независимое ведомство, отвечающее за развитие культуры в стране. Ранее эти вопросы курировало министерство информации и культуры страны.

Кроме того, король назначил Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха новым министром по делам ислама, давата (распространения ислама) и наставления; саудовского бизнесмена Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджхи поставил во главе министерства труда и социального развития. Также по указу короля назначены заместители руководителей МВД и Минэнерго страны.

Перестановки в Совете министров прошли в контексте плана «Видение-2030», предусматривающего трансформацию саудовского общества, в том числе в вопросе культуры. С началом его реализации в королевстве спустя 40 лет запрета открылись публичные кинотеатры, регулярно проводятся музыкальные концерты и фестивали, в планах строительство первой в стране оперы. Кроме того, женщинам разрешили водить автомобили.