Суббота, 2 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В Саудовской Аравии впервые в истории назначили министра культуры

Korrespondent.net
иллюстративное фото | Фото: AHMAD GHARABLI / AFP

Саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд назначен первым в истории королевства министром культуры. Как сообщило Саудовское агентство печати, соответствующий указ подписал в субботу, 2 июня, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

По данным агентства, монарх распорядился создать независимое ведомство, отвечающее за развитие культуры в стране. Ранее эти вопросы курировало министерство информации и культуры страны.

Кроме того, король назначил Абдель Латифа бен Абдель Рахмана Аль аш-Шейха новым министром по делам ислама, давата (распространения ислама) и наставления; саудовского бизнесмена Ахмеда бен Сулеймана ар-Раджхи поставил во главе министерства труда и социального развития. Также по указу короля назначены заместители руководителей МВД и Минэнерго страны.

Перестановки в Совете министров прошли в контексте плана «Видение-2030», предусматривающего трансформацию саудовского общества, в том числе в вопросе культуры. С началом его реализации в королевстве спустя 40 лет запрета открылись публичные кинотеатры, регулярно проводятся музыкальные концерты и фестивали, в планах строительство первой в стране оперы. Кроме того, женщинам разрешили водить автомобили.

0 Комментарии