В МВД Британии рассказали об угрозе исламского терроризма

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что угроза исламского терроризма в стране не ослабнет еще два года. Об этом сообщает The Sun.

По мнению ведомства, угроза со стороны исламского терроризма будет оставаться на повышенном уровне в течение минимум двух лет

При этом в МВД Британии не исключают, что угроза терроризма может еще более возрасти.

В ведомстве также добавили, что за год в Британии было предотвращено 12 терактов исламистов и четыре теракта со стороны праворадикальных группировок.

Ранее руководитель командования полиции Лондона по борьбе с членами террористических организаций Дин Хэйдон заявил, что в городе сохраняется «очень высокий» уровень террористической угрозы.