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К посольству России в Киеве принесли гробы

Gazeta.ru
иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Перед посольством России в Киеве неизвестные устроили акцию протеста и принесли к зданию гробы, сообщает «Укринформ». Акция приурочена к началу чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в июле.

Ранее посольство России на Украине осудило нападение на руководителя Россотрудничества Константина Воробьева и выразило надежду, что виновные будут наказаны.

Националисты напали на главу представительства Россотрудничества в Киеве. Председатель международного комитета Совета ФедерацииКонстантин Косачев назвал нападение «моральным уродством».

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