Всего за сутки в Латвии выгорело почти 7 га леса

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 лесных пожаров общей площадью 6,91 гектара, сообщает Государственная служба леса.

В целом на этой неделе выгорело уже 31,4 гектара леса.

В лесах Латвии продолжается пожароопасный период, который начался 27 апреля. В последние недели в стране стоит сильная засуха, поэтому в лесах сохраняется высокая пожароопасность.

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 423 лесных пожара общей площадью 265 гектаров. В большинстве случаев их причиной было неосторожное обращение с огнем.