В Македонии проходят массовые протесты против переименования страны

До 50 тысяч македонцев протестуют в Скопье против планов властей провести референдум о смене названия страны. Эта мера связана с многолетним спором с Грецией, где есть одноименная область.

В центре столицы Македонии Скопье вечером в субботу, 2 июня, прошла многотысячная акция протеста против переименования страны. Демонстрацию организовала оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ.

По оценкам местных СМИ, в протестах приняли участие от 30 до 50 тысяч человек. Ранее на этой неделе, 30 мая, премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил о намерении провести референдум о новом названии государства. Он добавил, что в многолетнем споре с соседней Грецией об именовании Македонии достигнуто «принципиальное соглашение». Среди вариантов нового названия фигурируют следующие варианты: Илинденская Македония, Горна (Верхняя) Македония, Северна (Северная) Македония, Македония-Скопье.

Спор вокруг именования Македонии возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в том, что в составе Греции есть область Македония, занимающая четверть площади этого государства. Афины опасаются, что в случае закрепления названия Македония за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за греческой позиции официальное название Македонии в ООН с 1993 года - «бывшая югославская республика Македония», а Греция блокирует ее вступление в Евросоюз и НАТО, отмечает агентство AFP.