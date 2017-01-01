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Повышенная угроза терактов в Великобритании сохранится еще два года

Deutsche Welle
Фото: REUTERS/Scanpix

МВД Великобритании предупреждает, что как минимум еще два года сохранится повышенный уровень угрозы совершения терактов исламистами. В стране растет и угроза правоэкстремистских атак.

Угроза совершения исламистских терактов в Великобритании еще как минимум два года «сохранится на нынешнем повышенном уровне», а может и возрасти. Такой прогноз обнародовало министерство внутренних дел Соединенного Королевства в воскресенье, 3 июня.

«Мы исходим из того, что вырастет и угроза правоэкстремистского терроризма», - добавили также в ведомстве. По собственным данным МВД Великобритании, с марта 2017 года в стране было предотвращено четыре правоэкстремистских и 12 исламистских атак. Под наблюдением британских правоохранительных органов находятся порядка 3000 лиц, потенциально представляющих опасность.

Прогноз британского МВД обнародован в годовщину теракта в районе Лондонского моста. В ночь с 3 на 4 июня прошлого года трое исламистов на фургоне въехали в пешеходов на мосту, а после этого напали с ножами на прохожих на близлежащем рынке Боро. В результате атаки погибли в общей сложности восемь человек. Прибывшие на место событий полицейские застрелили террористов.

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