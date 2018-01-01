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У берегов Турции утонули девять мигрантов

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Как рассказали спасенные беженцы, в катере находись 14-15 человек. Поиски одного пропавшего продолжаются.

У берегов турецкой провинции Анталья затонул катер с беженцами, погибли девять человек. Об этом сообщает Анадолу в воскресенье, 3 июня.

По данным Службы береговой охраны Турции, судно затонул ночью в двух с половиной милях от острова Кекова.

«На место происшествия были направлены сторожевой катер, самолет и вертолет береговой охраны. Обнаружены тела девяти человек, двух мужчин, женщины и шесть детей», – говорится в сообщении.

Как рассказали спасенные беженцы, в катере находись 14-15 человек. Поиски одного пропавшего продолжаются.

Напомним, за пять месяцев 2018 года в Средиземном море утонули 660 мигрантов и беженцев. По всему миру количество погибших составляет 1 тысячу 186 человек.

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