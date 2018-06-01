Украина закроет часть Азовского моря

Зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы на Азовском море будут продолжаться якобы все лето – до сентября.

Украинские военные закроют некоторые прибрежные районы Азовского моря с 1 июня до 1 сентября из-за проведения стрельб. Об этом сообщил главный редактор сайта BlacksSeaNews Андрей Клименко со ссылкой на данные ВМС Украины в воскресенье, 3 июня.

«ВМС Украины обнародовало предупреждение о закрытии районов Азовского моря с 01.06.2018 по 01.09.2018 (№178,179 ЖРС и АС ВМСУ Белосарайский залив, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС – зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы», – написал Клименко в Facebook.

Также он обнародовал карту, на которых указаны закрытые районы Азовского моря. Это территориик востоку от Мариуполя, возле Широкино и Седово. Кроме того, будет закрыт район у Мелекино и Белосарайской косы, а также к востоку от Бердянска.

Напомним, в конце мая появилась информация о том, что Россия закрыла для украинцев часть Азовского моря якобы из-за боевых стрельб. Тогда речь шла о закрытиии для судов территрии в две тысячи квадратных километров.

В некоторых районах расстояние до украинского побережья – не больше 10 миль, что является грубым нарушением Конвенции по морскому праву.

Ранее сообщалось, что 4 мая российский сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое якобы вело незаконный вылов камбалы неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

А 24 мая стало известно, что ФСБ обвинила в браконьерстве двух рыбаков из Бердянска, которыхзадержали в Азовском море. В отношении граждан Украины возбуждены уголовные дела, которые предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет.