Тысячи человек эвакуировали из ТЦ из-за подгоревшей еды в «McDonalds»

Около трех с половиной тысяч человек эвакуировали в воскресенье из торгового центра «Мега» в Уфе после срабатывания пожарной сигнализации. Как выяснилось, причина столь масштабной эвакуации была в подгоревшей еде в ресторане «Макдоналдс». Тушить в торговом центре ничего не пришлось.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, в ТЦ «Мега» в Уфе сработала пожарная сигнализация. Персонал торгового центра эвакуировал 3,5 тыс. человек, в том числе 500 детей.

На проверку в «Мегу» выехали пожарно-спасательные подразделения. «При проведении разведки установлено, что произошло подгорание пищи на плите без последующего горения в ресторане «Макдоналдс«. Тушение не проводилось», - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления МЧС, в 16:25 (14:25 по латвийскому времени) торговый центр начал работу в штатном режиме. Как пишут пользователи в соцсетях, после эвакуации на выезде из центра образовалась автомобильная пробка.

ТЦ «Мега» был открыт в Уфе в 2011 году. Это один из самых больших торговых центров семейного типа в городе. Его общая площадь составляет 141,8 тыс. кв. метров. Здание находится на трассе, соединяющей город и аэропорт.

Повышенное внимание к пожарной безопасности торговых центров власти российских регионов проявляют после трагедии, произошедшей в конце марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Тогда при пожаре погибли 60 человек, из них 37 детей, еще 79 человек пострадали.

После случившегося в Кемерово проверки прошли во многих торгово-развлекательных центрах на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. В начале мая сообщалось, что по итогам проверок МЧС в России закрыли треть торговых центров.

Впрочем, уже после проверок резонансный инцидент с детьми произошел в торговом комплексе «Комсомолл» в Иркутске. Там во время демонстрации экскурсоводами в научно-развлекательном центре «Гравитация» химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет, у них диагностированы термические ожоги первой и второй степеней.

Громкий инцидент произошел в День защиты детей. После происшествия уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова возмутилась нежеланием сотрудников ТЦ в Иркутске делать выводы после трагедии в Кемерово.



