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Австрийские военные закроют воздушное пространство над Веной во время визита Путина

Newsru.com
Фото: REUTERS/Scanpix

Визит президента РФ Владимира Путина в Австрию будет сопровождаться повышенными мерами безопасности. Как сообщили в австрийском министерстве обороны, вооруженные силы страны закроют воздушное пространство над Веной, когда в этой европейской столице будет находиться российский лидер.

Визит Путина должен состояться во вторник, 5 июня. В этот день полеты над Веной будут ограничены, сообщил в Twitter представитель минобороны Австрии Майкл Бауэр.

По его словам, в небо Вены будут подняты десять самолетов и семь вертолетов. На земле будут развернуты радары разведки и 800 солдат.

Официально о предстоящем визите Путина в Вену сообщил 7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Президент России поедет 5 июня в Австрию, будет визит», - сообщил тогда представитель Кремля.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен 3 мая рассказал, что Путин посетит страну в начале июня. Официальный представитель австрийского лидера Райнхард Пикль-Херк 7 мая уточнил, что встреча пройдет по приглашению Вены.

Как отмечал ТАСС, Россия и Австрия в начале июня отметят 50-летний юбилей газовых поставок. Австрийский нефтегазовый концерн OMV стал в 1968 году первой западной компанией, заключившей с СССР долгосрочный контракт на поставки российского газа.

Однако Пикль-Херк не подтвердил агентству, что визит Путина приурочен к круглой дате. «Не могу подтвердить, что поводом для визита является празднование 50-летнего юбилея подписания газовых контрактов», - сказал представитель президента Австрии.

О предстоящей поездке Путина в Вену еще в апреле сообщил «Коммерсант». Как отмечало издание, Австрия была одной из немногих европейских стран, отказавшихся высылать российских дипломатов в ответ на инцидент в Солсбери, что может сделать ее одним из ключевых партнеров РФ в Европе.

Именно источники «Коммерсанта» сообщили, что визит Путина якобы планируется приурочить к 50-летию заключения контракта на поставки газа из Советского Союза. Об этой дате президент РФ напоминал в ходе состоявшегося 28 февраля визита в Москву федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, который ранее заявлял о необходимости поэтапного снятия санкций с России.


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