Президент ФРГ извинился за преследование гомосексуалов в Германии

Штайнмайер принес извинения за преследование представителей сексуальных меньшинств не только в годы национал-социализма, но и позже - в ГДР и ФРГ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за преследование гомосексуалов не только в годы национал-социализма, но и в последовавшие десятилетия. В ходе официальной церемонии в воскресенье, 3 июня, в Берлине по случаю 10-летия памятника гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме, федеральный президент сказал, что он просит прощения у представителей сексуальных меньшинств «за все страдания и несправедливости и за последовавшее длительное молчание».

Штайнмайер подчеркнул, что во времена национал-социализма частная сфера, жизнь, любовь и достоинство десятков тысяч гомосексуалов «самым уничижительным образом подвергались посягательству, отрицанию и оскорблениям».

«Их личности уничтожались. Их пытали и отправляли в каторжные тюрьмы и концлагеря. Десятки тысяч таких мужчин погибли», - сказал он.

Президент ФРГ, однако, отметил, что несправедливость в отношении представителей сексуальных меньшинств продолжалась и после национал-социализма - в ГДР и в ФРГ. В Федеративной Республике на протяжении более чем 20 лет гомосексуалов «арестовывали, осуждали и сажали за решетку» на основании статьи 175-й, квалифицировавшей гомосексуальные действия как преступление.

Штайнмайер заявил, что сегодня сексуальная ориентация и сексуальная идентичность всех геев, лесбиянок, бисексуалов, транс- и интерсексуалов, «естественно, находятся под защитой нашего государства»,

добавив, однако, что в борьбе против гомофобии еще предстоит проделать кое-какую работу. «Мы не можем с удовлетворением почивать на лаврах, пока гомофобные оскорбления сегодня раздаются на школьных дворах как нечто само собой разумеющееся», - пояснил президент ФРГ.

Памятник гомосексуалам, подвергшимся преследованиям при национал-социализме, был открыт в Берлине в мае 2008 года. Он находится в парке Тиргартен рядом с памятником жертвам Холокоста.