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Лондон выдвинет новые предложения по Brexit

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

К концу июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинет ряд «отличных предложений» по выходу страны из Евросоюза, которые «найдут позитивные отзывы» в ЕС.

Великобритания готовит ряд предложений по выходу из Евросоюза ко встрече с представителями ЕС в июне. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Саджид Джавид 3 июня, сообщает Reuters.

Саммит запланирован на 28-29 июня.

Джавид «абсолютно уверен», что к его началу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинет ряд «отличных предложений», которые «найдут позитивные отзывы» в Евросоюзе.

По слова министра, предложения будут соответствовать предыдущим заявлениям Мэй, и Лондон опубликует соответствующий документ до начала саммита.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал «бардаком» ситуацию с Brexit.

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