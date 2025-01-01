Извержение вулкана в Гватемале: минимум 25 погибших

Не менее 25 человек погибли в результате мощного извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Как передает агентство EFE, об этом заявил в воскресенье вечером представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон. Ранее сообщалось о семи погибших.

По данным властей, в убежищах были размещены 653 человека из потенциально уязвимых районов: 378 - в департаменте Эскуинтла, 275 - в Сакатепекесе. Сведений о наличии пропавших без вести нет. Последствия продолжающегося извержения затронули уже более чем 1,7 млн человек.

Поток лавы и грязи сошел на населенный пункт Сан-Мигель-Лос-Лотес в муниципалитете Эскуинтла, который располагается в 40 километрах к юго-западу от столицы. В настоящее время извержение продолжается, число жертв может увеличиться, предупреждают местные власти.

Как отмечает ТАСС, Министерство здравоохранения республики у себя в Twitter заявило, что среди пострадавших есть несколько детей, они получили ожоги третьей степени.

Reuters со ссылкой на генсека гватемальского агентства чрезвычайных ситуаций передает, что река лавы накрыла одну из деревень, сжигая людей. Местные телеканалы между тем публикуют интервью с жительницей, покрытой пеплом с ног до головы. Она утверждает, что счет погибшим будет расти.

Из-за извержения вулкана закрыта единственная взлетно-посадочная полоса международного аэропорта Ла-Аурора. Из областей, расположенных рядом с вулканом, эвакуированы тысячи человек.

На всей территории страны между тем объявлен «оранжевый» уровень опасности. В трех департаментах - Чимальтенанго, Эскуинтла и Сакатепекес - введен максимальный, «красный» уровень угрозы.

Согласно оценкам специалистов из Национального института вулканологии, сейсмологии и метеорологии, вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 км над уровнем моря. Пепел выпал в семи муниципалитетах, прилегающих к вулкану.

Это извержение стало одним из наиболее мощных за последние годы. Фуэго считается одним из самых активных вулканов на территории Гватемалы. Он находится в нескольких десятках километров от столицы республики.