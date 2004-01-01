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На выборах в Словении победила оппозиция

Korrespondent.net
Янез Янши | Фото: AP/Scanpix

На парламентских выборах в Словении победила оппозиционная партия Словенская демократическая партия (SDS) экс-премьера Янеза Янши, получив 25% голосов, сообщает Reuters.

Второе место заняла партия LMS (Список Марьяна Шареца), которая набрала 12,6% голосов. Третье место с 9,8% заняла «Современная центристская партия» экс-премьера Миро Церара, который ушел в отставку досрочно в марте 2018 года.

Словенская демократическая партия известна своей жесткой позицией партии относительно иммиграции.

Партия получит 25 мест из 90 в парламенте.

Янез Янша дважды был премьер-министром Словении в 2004-2008 и 2012-2013 годах.

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