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СМИ: В Северной Корее сменили военную верхушку

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Трое высших военных чиновников Северной Кореи были уволены со своих должностей на фоне подготовки встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

Отмечается, что в вооруженных силах КНДР были разногласия из-за подходов Ким Чен Ына к Южной Корее и США.

По данным агентства Yonhap, своих постов лишились начальник обороны Пак Юн Сик, начальник генштаба корейской народной армии Ри Мен Су и директор политбюро Ким Чен Гак.

Напомним, на 12 июня в Сингапуре запланирован саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

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