Мелания Трамп не поедет на встречу мужа с Ким Чен Ыном

Первая леди США Мелания Трамп пропустит саммит G7 на этой неделе в канадском Квебеке, сообщает Reuters.

«Она не будет присутствовать на G7, и в настоящее время нет планов по ее поездке в Сингапур (на встречу Трампа с Ким Чен Ыном – ред.)», – говорится в сообщении.

Напомним, с 10 мая Мелания Трамп не присутствовала на публичных мероприятиях. 14 мая первой леди США сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.

На днях она заявила о великолепном самочувствии после перенесенной операции и попросила СМИ не спекулировать на эту тему.