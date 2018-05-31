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СМИ: канал «Россия 1» дорисовал улыбку Ким Чен Ыну на встрече с Лавровым

TOPnews
Фото: REUTERS/Scanpix

Журналисты «Дождя» заметили, что в рамках программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на канале «Россия 1» главе Северной Кореи Ким Чен Ыну дорисовали улыбку на протокольном снимке встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Резонансный выпуск показали в эфире накануне. В сюжете освещался визит Лаврова в КНДР, а в качестве заставки к этой теме за спиной ведущего красовалась фотография, на которой Ким Чен Ын пожимает руку главе МИД РФ, причем северокорейский лидер улыбается, хотя на оригинальном снимке на лице вождя нет даже намека на улыбку.

Журналисты изучили оригинал фотографии, опубликованный на странице МИД России в соцсетях. В кадре у Лаврова такое же выражение лица, как и на снимке, показанном на «России 1», а Ким Чен Ын стоит с «каменным» лицом.

Как писал TopNews, Лавров побывал с визитом в Северной Корее 31 мая 2018 года. В рамках встречи Ким Чен Ын передал привет своему российскому коллеге Владимиру Путину.

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