Каждый второй россиянин недоволен переназначением Медведева на пост премьера

Решением президента РФ Владимира Путина переназначить главой правительства России Дмитрия Медведева остались недовольны большинство россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные двух опросов - «Левада-Центра» и ФОМ. Социологические исследования были проведены в конце мая.

По данным «Левады», положительно назначение Медведева восприняли лишь 41% респондентов, 51% опрошенных остались им недовольны, еще 8% затруднились с ответом.

Среди респондентов ФОМа доля недовольных составила 45%, довольных - 39%, не смогли ответить на вопрос 16%.

Социологи объясняют такую реакцию россиян тем, что для них Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер, включая предстоящее повышение пенсионного возраста. Напомним, что, по данным опросов, эту меру одобряют всего 6% граждан РФ.