«Воскресший» Бабченко готов давать интервью только за 50 тысяч

Проживающий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко, который «ожил» после убийства 29 мая нынешнего года, написал на своей страничке Facebook, что он чувствует себя выжатым и готов давать интервью коллегам только за деньги. Прайс Бабченко установил в 50 тысяч долларов.

«Коллеги, я все понимаю. Но поверьте - у меня сейчас такой ворох проблем, мне нужно в очередной раз жизнь заново с нуля строить, чтобы я мог думать еще и о том, как делать вам рейтинги и контент. Поэтому давайте так: пятьдесят штук баксов - и эксклюзивное интервью ваше, - написал Бабченко. Я безумно устал.

Я выжат полностью. Последние пару дней я был на грани нервного срыва. Пожалуйста, не дергайте меня. Дайте ожить».

Главный редактор украинского издания «Гордон» и ведущая канала «112» Алеся Бацман уже возмутилась и упрекнула журналиста Аркадия Бабченко в корысти. Он потребовал за эксклюзивное интервью не менее 50 тысяч долларов, сообщает Бацман в Facebook.

Бацман пишет, что 4 июня редактор ее авторской программы «Бацман» позвонила Бабченко и попыталась договориться с ним об интервью.

«Аркадий сказал Лене, что теперь эксклюзивные интервью он дает только за деньги, рассматривая сумму от 50 тысяч. «Гривен?» — робко уточнила Лена. «Долларов,» — уверенно произнес Аркадий, и добавил, что за 60 тысяч он точно согласится!», — привела она их разговор.

Ранее сообщалось, что

инсценировка украинскими спецслужбами убийства Аркадия Бабченко позволила правоохранителям спасти его жизнь.

Информация об убийстве Бабченко в Киеве появилась в СМИ 29 мая, украинские правоохранительные органы подтверждали смерть журналиста — он якобы был застрелен на пороге своей квартиры. На следующий день Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой в рамках спецоперации по предотвращению реального преступления.