В США агент ФБР, танцуя в баре, случайно подстрелил посетителя (видео)

Агент Федерального бюро расследований (ФБР), отдыхавший в свободное от службы время в баре в центре американского города Денвер (штат Колорадо), случайно выстрелил в ноги посетителю заведения, когда пытался подобрать выпавший из кобуры пистолет, сообщает агентство Reuters.

Мужчина после зажигательных танцевальных па решил сделать сальто назад. В момент переворота находившаяся на поясе его брюк кобура расстегнулась, оружие упало на пол и, видимо, тогда же снялось с предохранителя.

Агент сразу же бросился к пистолету и так спешил его вернуть в кобуру, что случайно нажал на курок. Раздался выстрел. Ранение, по данным департамента полиции Денвера, получил посетитель бара, наблюдавший за танцем, сообщает The Guardian. Ранение было признано легким. Пострадавшего отправили в больницу. Его жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 2 июня, в баре Mile High Spirits. В Сеть попали кадры с танцем, сальто и последовавшим выстрелом.

Как пояснили в полиции Денвера, агент ФБР танцевал в ночном клубе, когда его огнестрельное оружие выпало из кобуры на поясе и упало на пол. Мужчина потянулся за пистолетом, и произошел непреднамеренный выстрел, пояснили в департаменте.

После инцидента сотрудник ФБР был доставлен в отделение полиции для разбирательства, а оттуда его перевезли в ФБР.

Теперь окружной прокурор Денвера должен решить, будут ли против виновника инцидента выдвигаться какие-либо обвинения. Также неизвестно, подвергнут ли агента дисциплинарному взысканию в ФБР за неосторожное обращение со служебным оружием. Ведется расследование.