Раскрыта стоимость дела Скрипалей для Великобритании

Расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» обошлось британской полиции в 7,5 миллионов фунтов. Об этом сообщает «Би-би-си» в понедельник, 4 июня.

Представитель полиции Ангус Макферсон (Angus Macpherson) рассказал, что полицейские проделали колоссальную работу, в которой участвовали 40 других британских служб и более 140 человек.

Макферсон добавил, что окончательная стоимость дела Скрипалей может возрасти, и отметил его общенациональную значимость.

«Это по-настоящему национальная операция, которая должна быть оплачена народом», — сказал он.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

В середине мая стало известно, что бывшего российского шпиона выписали из больницы, следователи продолжают его допрашивать.