Над Африкой взорвался двухметровый астероид

В NАSА сообщают, что двухметровое космическое тело разорвало на мелкие частицы при вхождении в атмосферу Земли.

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NАSА в понедельник, 4 июня, обнаружили новый астероид на орбите Земли. Об этом сообщает ТСН.

Специалистам удалось снять на видео вхождение астероида в атмосферу земли над Африкой. Явление можно было увидеть утром 2 июня.

Двухметровое космическое тело разорвало на мелкие частицы при вхождении в атмосферу Земли.

Астероид обнаружили с помощью автоматизированных телескопов Catalina Sky Survey, когда он еще находился за орбитой Луны.