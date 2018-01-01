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В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права

Meduza.io
Фото: AP/Scanpix

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии начало выдавать водительские права женщинам, сообщает Associated Press.

4 июня право на вождение автомобиля получили первые 10 женщин. Перед этим они прошли экзамен по вождению. Кроме того, по данным агенства, все они уже имеют водительские права в других странах, включая Ливан, Великобританию и Канаду.

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии планирует полностью снять запрет на вождение для женщин с 24 июня.

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