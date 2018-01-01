В Саудовской Аравии женщинам начали выдавать водительские права

4 июня право на вождение автомобиля получили первые 10 женщин. Перед этим они прошли экзамен по вождению. Кроме того, по данным агенства, все они уже имеют водительские права в других странах, включая Ливан, Великобританию и Канаду.

الف الف الف الف مبروك ل بنات الوطن

إصدار اول رخصة قياده في السعوديه pic.twitter.com/GRUNxJxpaq— سعود الزمانان (@saudalzmanan) 4 июня 2018 г.

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии планирует полностью снять запрет на вождение для женщин с 24 июня.