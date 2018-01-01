В Гватемале число жертв извержения вулкана возросло до 62

В латиноамериканском государстве Гватемала продолжается операция по поиску тел погибших в результате извержения вулкана Фуэго. Ранее сообщалось о смерти двух десятков человек, а теперь число погибших увеличилось более чем вдвое.

В воскресенье, 3 июня, удалось извлечь 25 трупов. А на следующий день были найдены останки еще 31 человека, пишет Prensa Libre. По другим сведениям, общее число жертв составило уже 62 человека. Такие данные приводит SkyNews со ссылкой на доклад CONRED (правительственная организация, созданная для предотвращения бедствий или уменьшения их влияния на общество).

Восемь трупов обнаружены в здании церкви. Некоторые из жертв погибли в своих жилищах целыми семьями, в том числе дети. Они оказались в ловушке, устроенной потоками лавы и грязи. Одна погибшая женщина была беременна.

Местные жители предполагают, что еще не все останки погибших найдены.

Хотя пресса пишет о 56 погибших, власти собщают о 33 жертвах стихии. Такие цифры приводит AP

Сильное извержение вулкана Фуэго началось утром 3 июня. Масса пепла была выброшена на высоту до 10 километров. А около 15:00 потоки лавы и грязной воды (в районе вулкана шел сильный дождь) устремились к населенному пункту Сан-Мигель-Лос-Лотес в муниципалитете Эскуинтла.

Люди гибли от воздействия пирокластических потоков (смесь вулканических газов, пепла и камней) и лахаров (грязевой вулканический поток). Некоторых пострадавших доставили в больницу с ожогами третьей степени. Другие выжившие были практически полностью засыпаны пеплом, который выпал на территории пяти департаментов: Гватемала, Эскуинтла, Чимальтенанго, Киче и Сакатепекес.

Спасательная операция продолжалась до 21:00, но с наступлением темноты была приостановлена. Примерно в это же время стала спадать активность вулкана.

Фуэго, высота которого составляет 3,7 км, входит в число самых активных вулканов на территории центральноамериканской республики. Вулкан расположен в 40 км к юго-западу от гватемальской столицы. Это второе его извержение в нынешнем году. Первое произошло в начале января, передает ТАСС.

4 июня международный аэропорт Гватемалы возобновил свою работу после того, как взлетно-посадочную полосу освободили от вулканического пепла. Однако некоторые авиакомпании могут воздержаться от возобновления полето, так как пепел может повредить авиационные двигатели.