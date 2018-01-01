В Екатеринбурге из-за ЧМ-2018 отключат газ в жилых домах

Жители ЖСК «Западный» в Екатеринбурге Свердловской области на месяц останутся без газоснабжения. Их бытовым комфортом решено пожертвовать в угоду чиновникам, которым будет спокойнее принимать иностранных гостей во время чемпионата мира по футболу.

О грядущем отключении газа екатеринбуржцы узнали из объявлений, которые развесили у них возле подъездов, пишет E1.ru. Людям объяснили, что пожить без голубого топлива им придется из-за указа президента РФ и действующих правил безопасности, по которым на время спортивного турнира должны быть приостановлены опасные производства (на тех территориях, где действуют усиленные меры безопасности в связи с ЧМ-2018).

«Наш дом находится между Широкой Речкой и Академическим. Это далеко от Центрального стадиона! Моя бабушка живет гораздо ближе к «Екатеринбург Арене», и у неё ничего отключать не собираются. Это уже какая-то дикость!» - возмущается местная жительница Диана.

В жилищно-строительном кооперативе объяснили, что запрет на подачу газа пришел из Ростехнадзора. «Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограммов на квадратный метр, поэтому нам эту бумагу и дали. Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять», - произнес председатель кооператива «Очеретина, 11» Владимир Михеев.

Действие этого предписания распространяется на 14 жилых домов.

Председатель также утешил, что газопровод не будет простаивать без дела. Месяц вынужденного перерыва потратят на обслуживание и на подготовку газовой инфраструктуры к зиме.

Добавим, злополучный указ, принесший немало трудностей бизнесу и разочарований гражданам, был подписан Владимиром Путиным 9 мая 2017 года. Этим документом и соответствующим распоряжением правительства были установлены специальные правила, которые, в частности, включают в себя прекращение «опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества» во всех регионах, где проходят матчи. Это Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

Под угрозой остановки оказались, в частности, заводы автомобильной промышленности.