Во Франции продали скелет динозавра за €2 млн

На торгах аукционного дома Aguttes во Франции в понедельник, 4 июня, был продан скелет динозавра неизвестного ранее вида.

Отмечается, что покупатель, пожелавший остаться неназванным, заплатил за него два миллиона евро.

Почти полностью сохранившийся скелет был обнаружен в 2013 году в Вайоминге, США.

Образец девятиметровой длины и ростом в 2,5 метра представляет собой вид из семейства тероподов, к которому, в частности, относятся тиранозавры. По сравнению с изученными собратьями у него больше зубов, более крупный таз и особое строение черепа и плечевого пояса.

Многие палеонтологи критиковали Aguttes за организацию торгов, говоря о том, что они наносят невосполнимый ущерб науке. Аукционный дом в ответ заявил, что покупатель приобрел динозавра с целью исследования и обещает в свое время представить его общественности.

Новый владелец ископаемого также сможет дать ему имя.

Часть вырученный средств Aguttes обещает передать двум благотворительным организациям, которые занимаются сохранением исчезающих видов.

Ранее на аукционе Drouot в Париже ушли с молотка два скелета динозавров за более чем 1,4 миллиона евро.